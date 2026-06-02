NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 553,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,074 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuitive Surgical-Aktie auf 412,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 451,07 USD wert. Damit wäre die Investition 25,49 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 150,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at