Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Lohnendes Intuitive Surgical-Investment? 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuitive Surgical-Anteile betrug an diesem Tag 312,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,320 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 418,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 149,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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