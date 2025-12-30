NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intuitive Surgical-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 271,77 USD. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,796 Intuitive Surgical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (575,40 USD), wäre das Investment nun 21 172,58 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 172,58 USD entspricht einer Performance von +111,73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 204,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at