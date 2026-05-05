NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie Investoren gebracht.

Das Intuitive Surgical-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 531,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,880 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 850,57 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 04.05.2026 auf 452,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,94 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 162,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at