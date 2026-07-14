Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Performance im Blick
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 318,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,411 Intuitive Surgical-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 12 788,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 407,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 27,88 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 144,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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