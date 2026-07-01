NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 409,500 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 32 469,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,29 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 224,69 Prozent.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 13,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at