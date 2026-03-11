NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,07 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 25,595 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 75,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 936,52 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93,65 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 12,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at