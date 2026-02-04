NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,41 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,322 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 238,34 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 03.02.2026 auf 84,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,38 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Ionis Pharmaceuticals zuletzt 13,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at