Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Performance im Blick
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 32,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,741 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 2 331,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,83 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 133,11 Prozent gesteigert.
Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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