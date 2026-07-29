NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ionis Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Am 29.07.2016 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,19 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,426 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (55,30 USD), wäre die Investition nun 189,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 89,45 Prozent vermehrt.

Ionis Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at