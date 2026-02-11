Ionis Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.02.2016 wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,920 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 84,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,10 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 13,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
