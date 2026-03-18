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Ionis Pharmaceuticals Aktie

Ionis Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Lohnende Ionis Pharmaceuticals-Anlage? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 32,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 303,490 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (72,33 USD), wäre das Investment nun 21 951,44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 119,51 Prozent.

Ionis Pharmaceuticals wurde am Markt mit 11,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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