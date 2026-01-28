Ionis Pharmaceuticals Aktie

Ionis Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

Frühe Investition 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 40,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,988 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 82,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 052,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 105,25 Prozent.

Am Markt war Ionis Pharmaceuticals jüngst 13,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

