NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 40,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,988 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 82,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 052,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 105,25 Prozent.
Am Markt war Ionis Pharmaceuticals jüngst 13,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
