NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Ionis Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,299 Ionis Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Aktien wären am 17.02.2026 2 546,48 USD wert, da der Schlussstand 81,36 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 154,65 Prozent vermehrt.
Ionis Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,04 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
