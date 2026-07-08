Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Ionis Pharmaceuticals-Investition
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Ionis Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 41,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,419 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 86,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,83 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 208,83 USD entspricht einer Performance von +108,83 Prozent.
Am Markt war Ionis Pharmaceuticals jüngst 13,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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