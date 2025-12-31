Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Lohnendes Ionis Pharmaceuticals-Investment?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 37,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,476 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 090,81 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 30.12.2025 auf 78,97 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 109,08 Prozent erhöht.
Der Ionis Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 12,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
