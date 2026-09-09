Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Langfristige Performance
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ionis Pharmaceuticals-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Ionis Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 41,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,427 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,61 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 08.09.2026 auf 56,71 USD belief. Damit wäre die Investition um 37,61 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Ionis Pharmaceuticals zuletzt 9,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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