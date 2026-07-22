NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 37,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 266,738 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 53,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 241,13 USD wert. Mit einer Performance von +42,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ionis Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 8,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at