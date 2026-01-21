NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ionis Pharmaceuticals-Aktie bei 32,68 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 237,24 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 20.01.2026 auf 77,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 137,24 Prozent.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 12,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at