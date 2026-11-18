Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,163 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 597,52 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 17.11.2026 auf 26,96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,25 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Ionis Pharmaceuticals zuletzt 4,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at