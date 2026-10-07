NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 46,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,556 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 44,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,15 Prozent verringert.

Ionis Pharmaceuticals wurde am Markt mit 7,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at