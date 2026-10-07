Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Langfristige Investition
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 46,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,556 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 44,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,15 Prozent verringert.
Ionis Pharmaceuticals wurde am Markt mit 7,20 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|39,40
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.