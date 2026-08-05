NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 82,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,219 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 334,61 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Anteils am 04.08.2026 auf 274,48 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234,61 Prozent angewachsen.

JB Hunt Transportation Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at