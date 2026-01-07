NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 176,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,568 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (205,54 USD), wäre das Investment nun 116,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 16,76 Prozent.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 19,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at