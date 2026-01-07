J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren JB Hunt Transportation Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 176,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,568 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (205,54 USD), wäre das Investment nun 116,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 16,76 Prozent.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 19,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.

mehr Nachrichten
07.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
31.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
24.12.25
 NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
17.12.25
 NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
10.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
03.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Anlage in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
26.11.25
 NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
19.11.25
 NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)