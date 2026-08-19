NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 191,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,353 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 14 354,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,55 Prozent gesteigert.

JB Hunt Transportation Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at