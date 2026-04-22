J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Langfristige Investition
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die JB Hunt Transportation Services-Aktie an diesem Tag 128,52 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,778 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 251,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,37 Prozent.
JB Hunt Transportation Services war somit zuletzt am Markt 23,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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