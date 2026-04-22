NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die JB Hunt Transportation Services-Aktie an diesem Tag 128,52 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,778 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 251,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,37 Prozent.

JB Hunt Transportation Services war somit zuletzt am Markt 23,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at