NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 149,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,689 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 680,56 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 24.03.2026 auf 205,14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,81 Prozent.

Insgesamt war JB Hunt Transportation Services zuletzt 19,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at