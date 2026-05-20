NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JB Hunt Transportation Services-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Zum Handelsende stand das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag bei 145,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,896 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 768,93 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 19.05.2026 auf 256,53 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 768,93 USD entspricht einer Performance von +76,89 Prozent.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 24,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at