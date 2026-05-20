J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Lukrative JB Hunt Transportation Services-Investition?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Zum Handelsende stand das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag bei 145,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,896 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 768,93 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 19.05.2026 auf 256,53 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 768,93 USD entspricht einer Performance von +76,89 Prozent.
Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 24,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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