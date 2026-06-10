NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in JB Hunt Transportation Services gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 80,96 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,352 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 287,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 547,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 254,73 Prozent erhöht.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 27,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at