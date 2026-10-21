NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen JB Hunt Transportation Services-Anteile an diesem Tag bei 193,94 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 51,562 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 226,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 673,71 USD wert. Damit wäre die Investition 16,74 Prozent mehr wert.

JB Hunt Transportation Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at