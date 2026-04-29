NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JB Hunt Transportation Services-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175,29 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 5,705 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 433,57 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 28.04.2026 auf 251,29 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 433,57 USD, was einer positiven Performance von 43,36 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services bezifferte sich zuletzt auf 23,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at