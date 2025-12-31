J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Lohnendes JB Hunt Transportation Services-Investment?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 170,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,586 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 114,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,21 USD belief. Mit einer Performance von +14,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
JB Hunt Transportation Services war somit zuletzt am Markt 18,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
