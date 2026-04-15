J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Lukratives JB Hunt Transportation Services-Investment?
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117,055 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 876,98 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 14.04.2026 auf 229,61 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 168,77 Prozent gesteigert.
JB Hunt Transportation Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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