NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit JB Hunt Transportation Services-Anteilen statt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie betrug an diesem Tag 80,92 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 1,236 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 292,62 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 12.05.2026 auf 236,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 192,62 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete JB Hunt Transportation Services eine Marktkapitalisierung von 22,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at