J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

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Profitable JB Hunt Transportation Services-Investition? 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,23 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 12,464 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 256,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 196,81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219,68 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 24,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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