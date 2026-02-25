NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 160,69 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,223 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 387,14 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Anteils am 24.02.2026 auf 222,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,71 Prozent erhöht.

Alle JB Hunt Transportation Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at