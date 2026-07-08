J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

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JB Hunt Transportation Services-Investment im Blick 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit JB Hunt Transportation Services-Anteilen statt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie betrug an diesem Tag 85,00 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,647 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 32 352,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275,00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 223,53 Prozent.

JB Hunt Transportation Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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