J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|JB Hunt Transportation Services-Performance
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.10.2023 wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 191,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,224 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 196,59 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 13.10.2026 auf 229,04 USD belief. Mit einer Performance von +19,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war JB Hunt Transportation Services zuletzt 21,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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