J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen JB Hunt Transportation Services-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 141,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 70,922 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 274,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 487,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,88 Prozent.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 25,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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