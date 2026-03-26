JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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Performance im Blick 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JetBlue Airways-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit JetBlue Airways-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren JetBlue Airways-Anteile 20,24 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 494,071 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 346,84 USD, da sich der Wert einer JetBlue Airways-Aktie am 25.03.2026 auf 4,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,53 Prozent abgenommen.

Alle JetBlue Airways-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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