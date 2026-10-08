JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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Profitable JetBlue Airways-Investition? 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen JetBlue Airways-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der JetBlue Airways-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen JetBlue Airways-Anteile letztlich bei 17,39 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JetBlue Airways-Aktie investiert, befänden sich nun 5,750 JetBlue Airways-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 22,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,17 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für JetBlue Airways eine Börsenbewertung in Höhe von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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