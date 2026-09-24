JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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JetBlue Airways-Investment im Blick 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JetBlue Airways-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren JetBlue Airways-Anteile 4,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das JetBlue Airways-Papier investiert hätte, hätte er nun 221,239 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 971,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,88 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways bezifferte sich zuletzt auf 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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