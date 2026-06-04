JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|JetBlue Airways-Performance
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das JetBlue Airways-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 7,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,928 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 66,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,77 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 33,57 Prozent.
Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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