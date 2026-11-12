JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Performance im Blick
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor einem Jahr eingebracht
Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 272,727 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 136,36 USD, da sich der Wert einer JetBlue Airways-Aktie am 11.11.2026 auf 4,02 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 136,36 USD, was einer negativen Performance von 8,64 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 1,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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