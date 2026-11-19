Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der JetBlue Airways-Aktie statt. Der Schlusskurs des JetBlue Airways-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,19 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,866 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 85,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,57 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,80 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at