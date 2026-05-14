JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Frühe Investition
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die JetBlue Airways-Aktie an diesem Tag bei 19,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,081 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 23,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,12 Prozent verringert.
JetBlue Airways war somit zuletzt am Markt 1,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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