NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JetBlue Airways-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 6,48 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 543,210 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 7 793,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,07 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete JetBlue Airways eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at