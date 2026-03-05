JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Lukrative JetBlue Airways-Investition?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 6,48 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 543,210 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 7 793,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,07 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete JetBlue Airways eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu JetBlue Airways Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|JetBlue Airways Corp.
|3,89
|-0,54%
