NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in JetBlue Airways eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.11.2024 wurde das JetBlue Airways-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 440,922 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 6 340,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,40 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,60 Prozent verringert.

Alle JetBlue Airways-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at