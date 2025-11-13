JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühes Investment 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in JetBlue Airways eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.11.2024 wurde das JetBlue Airways-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 440,922 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 6 340,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,40 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,60 Prozent verringert.

Alle JetBlue Airways-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.mehr Nachrichten