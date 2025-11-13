JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Frühes Investment
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 13.11.2024 wurde das JetBlue Airways-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 440,922 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 6 340,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,40 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,60 Prozent verringert.
Alle JetBlue Airways-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!