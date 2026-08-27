NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in JetBlue Airways eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das JetBlue Airways-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,06 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,502 JetBlue Airways-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,34 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 26.08.2026 auf 4,99 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,66 Prozent verringert.

JetBlue Airways war somit zuletzt am Markt 1,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at