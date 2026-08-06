JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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Frühes Investment 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JetBlue Airways-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der JetBlue Airways-Anteile betrug an diesem Tag 15,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,557 JetBlue Airways-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,70 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 05.08.2026 auf 6,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -58,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 2,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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