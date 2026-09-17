NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren JetBlue Airways-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.09.2025 wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,724 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Die gehaltenen JetBlue Airways-Aktien wären am 16.09.2026 84,81 USD wert, da der Schlussstand 4,30 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,19 Prozent.

Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 1,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at